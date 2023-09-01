Руслан Кухарук: в Тюмени сложился пул компаний, вкладывающих средства в социальные проекты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени сложился пул предпринимателей, компаний, которые вкладывают денежные средства в важные для города социальные проекты. Много инициатив реализовали в рамках соучастного проектирования и финансирования такого же типа. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук на круглом столе "Новый вектор развития программ социальных инвестиций: бизнес – пассионарный партнер жителей регионов" в рамках TNF 21 сентября.

"Еще несколько лет назад мы сделали ставку на поддержку креативных индустрий. По данным исследований, Тюмень занимает второе место в Российской Федерации после Москвы по вкладу креативных индустрий в валовый муниципальный продукт. Была сделана ставка на несколько проектов, один из них уже реализован – пешеходное пространство на улице Дзержинского. Мы не просто сделали задачу обновить улицу и разместить на ней объекты городской среды, малые архитектурные формы. Изначально при разработке подходов к преобразованию этой улицы вошли с мастер-планом разработки этой территории от запроса бизнеса. Мы объединили усилия с нашими частными партнерами", – напомнил Руслан Кухарук.

Многие событийные проекты, получившие известность уже по всей России, были организованы в Тюмени именно благодаря поддержке компаний. Например, музыкальный фестиваль "Музсходка" не состоялся бы, если бы в него не включились представители власти и бизнеса, убежден глава города. В начале октября в Тюмени стартует международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс". Событие пройдет в десятый раз. Как отметил Руслан Кухарук, каждый раз этот проект реализовывался путем соучастного финансирования.

Еще один механизм реализации интересных проектов связан с освоением и развитием территорий. И здесь предпринимательское сообщество и компании активно вкладываются в инфраструктуру. Реновация мест, где расположены ветхие дома, запускает не только строительство новых домов, но и создание объектов социальной инфраструктуры. Руслан Кухарук привел в пример ГК "ЭНКО", реализующую проекты в новых микрорайонах. Это парки и скверы. В 2022 году в микрорайоне "Айвазовский" открыли художественную школу им. Митинского: представители "ЭНКО" построили и передали администрации подходящее здание.

"На этапе развития и проработки концепции придумываем и закладываем те элементы и функции, которые не просто позволят району жить, но и сформируют устойчивые социальные связи в формате добрососедства, развития определенной культуры внутри района и формирование общественного комьюнити. Любой ответственный девелопер должен задумываться о том, как его новый проект влияет на социально-экономическое окружение, транспортную обстановку, будет ли он отвечать современным потребностям жителей", – сказала коммерческий директор ГК "ЭНКО" Юлия Файзулина.

Глава города сообщил, что решение о КРТ принято по 17 территориям.

Третье направление заключается в программе социального взноса крупных компаний, бизнеса и взаимодействии с организациями, которые реализуют интересные фестивали, спортивные мероприятия. "За последние годы без участия бюджета в городе реализовали немало проектов. Есть мероприятия, которые поначалу имели статус городских, региональных, а после приобрели общероссийский масштаб. Например, фестиваль кубинской музыки Chaka-Chaka. Когда-то он шел по программе поддержки со стороны бюджета. В этом году у нас даже не было заявки от организаторов события на финансирование из муниципального бюджета. Этот фестиваль находит тех людей, которые готовы поддерживать его", – добавил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова