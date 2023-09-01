В Тобольском районе готовят к запуску газовую котельную для строящейся школы

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Строительство школы в дер. Овсянникова продолжается. Газовую котельную готовят к запуску. Все инженерные коммуникации заведены. У подрядчика обязательства по контракту - сдать школу до 31 декабря 2023 года.

Об этом глава Тобольского района Леонид Митрюшкин написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Школа строится по поручению губернатора региона. К слову, Александр Викторович в июле лично проверял, как идут работы на объекте. Сейчас в деревне взрослые и дети с нетерпением ждут открытия. Школа просторная - рассчитана на 60 учебных мест - с хорошим спортзалом, библиотекой, рекреациями для отдыха, медицинским кабинетом, кухней и столовой", - рассказал он.

Рабочие выполняют внутреннюю отделку, на прилегающей территории закладывают полотно для спортивной площадки с детской игровой зоной.

Митрюшкин заметил, что территория труднодоступная, поэтому все необходимое для оборудования школы завозится заблаговременно. Уже доставлены: интерактивные доски, науколабы для школьников и дошколят. На подходе - мебель.

"Сейчас в овсянниковской школе учатся 53 ребенка, 12 детей посещают дошкольную группу. Вместе с ними их родителями ждём переезда в новое здание. Осталось недолго", - сказал глава района.