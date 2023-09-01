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До 23 градусов тепла ожидается в Тюменской области в выходные

Общество, 10:24 22 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перепады температура воздуха прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 23 и 24 сентября. По данным центра Фобос, в субботу жителей региона ждет прохладная и пасмурная погода, столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов. Однако уже в воскресенье выглянет солнце и потеплеет до плюс 23.

В Тюмени 23 сентября в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха составит плюс 15 градусов, ночью – плюс 11. Ветер западный, умеренный.

24 сентября потеплеет до плюс 23. Небо будет безоблачным, атмосферное давление выше нормы, ветер западный, 3 метра в секунду. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 10.

В начале следующей недели синоптики обещают переменчивую погоду. 25 сентября будет солнечно, температура воздуха днем повысится до 23 градусов, ночью опустится до плюс 11. А уже во вторник, 26 сентября, столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов. 27 сентября ожидается плюс 17. Осадки в эти дни маловероятны, а скорость юго-западного ветра не превысит 5 метров в секунду.

Любовь Голышева

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