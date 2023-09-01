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Пьяный селянин ударил ножом заснувшего собутыльника

Происшествия, 11:19 22 сентября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Житель Заводоуковского района yдapил нoжoм заснувшего собутыльника. За это суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 5 апреля селянин в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртного нанес удары ножом по телу спящего на кухне товарища.

Свою вину мужчина признал. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком в три года.

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# Нижнетавдинский район , суд

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