Пьяный селянин ударил ножом заснувшего собутыльника

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Житель Заводоуковского района yдapил нoжoм заснувшего собутыльника. За это суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, 5 апреля селянин в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртного нанес удары ножом по телу спящего на кухне товарища.

Свою вину мужчина признал. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком в три года.