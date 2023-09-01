Выпавшая из окна дома по улице Газовиков тюменка находится в тяжелом состоянии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние женщины, найденной под окнами дома №28"а" на ул. Газовиков в Тюмени, оценивается как тяжелое.

Об этом рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.

Вызов поступил 21 сентября в 21 час. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в 21 час 4 минуты.

После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Женщину госпитализировали в отделение реанимации. Там ей оказывают всю необходимая помощь.

По сообщениям очевидцев, женщина выпала с высоты шестого этажа.

Инна Пахомова