Обустройство рощи Декабристов будут обсуждать вместе с жителями Ялуторовска

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Обустройство рощи Декабристов обсудят с жителями Ялуторовска после того, как объект перейдет в городскую собственность. Об этом во время прямого эфира сказал глава города Вячеслав Смелик.

"По роще у нас большие планы. Это один из объектов, о котором всегда говорит население, переживает о нем. Сегодня там идет процесс передачи, оформление документации — роща должна перейти к нам. Процесс не быстрый. Мы уже год занимаемся этим. Поскольку это памятник природы регионального значения, некоторые виды работ там выполнять нельзя", — сказал глава города.

Роща Декабристов — это лесной массив в 90 га, расположенный практически в центре города. Его судьба волнует многих ялуторовчан. "Хотелось бы обустроить это место. Горожане всегда этого хотели и хотят. Это приоритетный объект. Хотим увязать это место с историей, проложить там туристический маршрут. Нужно предусмотреть все для удобства горожан", — добавил Вячеслав Смелик.

Инна Пахомова