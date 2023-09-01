Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Тюмени
Происшествия, 18:01 22 сентября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Два человека пострадали в результате столкновения Audi и Geely на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера в Тюмени 22 сентября. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.
По предварительным данным, 29-летний водитель Geely, стаж вождения которого 2 года, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав ДТП. В аварии пострадали 22-летняя водитель немецкого автомобиля и 2-летняя пассажирка китайского, девочка находилась в автокресле.
По словам водителя Geely, из-за дождя он поздно заметил, что загорелся красный сигнал светофора.