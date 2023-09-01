Тюменцы напишут Большой этнографический диктант
Общество, 15:38 23 сентября 2023
| Фото: сообщество "Большой этнографический диктант — 2022" ВКонтакте
Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится с 3 по 8 ноября. Просветительский проект ежегодно знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.
Задания диктанта оформлены в виде теста. Всего участникам предстоит ответить на 30 вопросов.
Для очного участия необходимо прийти на площадку акции в день ее проведения. О местах будет сообщено позднее. Ответить на вопросы в онлайн формате можно на официальном сайте.