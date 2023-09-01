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Тюменцы напишут Большой этнографический диктант

Общество, 15:38 23 сентября 2023

сообщество "Большой этнографический диктант — 2022" ВКонтакте | Фото: сообщество "Большой этнографический диктант — 2022" ВКонтакте

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" состоится с 3 по 8 ноября. Просветительский проект ежегодно знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Задания диктанта оформлены в виде теста. Всего участникам предстоит ответить на 30 вопросов.

Для очного участия необходимо прийти на площадку акции в день ее проведения. О местах будет сообщено позднее. Ответить на вопросы в онлайн формате можно на официальном сайте.

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# Большой этнографический диктант

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