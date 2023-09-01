15-летие музея Федюнинского отметила тюменская школа № 69

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15-летие музея имени легендарного военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Ивана Федюнинского отметила школа № 69 в Тюмени. С начала учебного года в музее часто проходят экскурсии и уроки мужества для учащихся с 1 по 11 классы.

Идея открыть в школе комнату-музей принадлежала школьным учителям, которая побывали в музее Ивана Федюнинского в деревне Гилево под Тюменью. В музее школы № 69 хранят предметы быта воинов Красной армии, найденные во время поисковых экспедиций. Они вызывают большой интерес у школьников.

Активисты музея определят план работы и подготовятся к мероприятиям, которые пройдут в школе № 69, которая носит имя Федюнинского, пишет "Тюменская область сегодня".