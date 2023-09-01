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Тюменский филармонический оркестр исполнит "Евгения Онегина" на московской сцене

Общество, 14:05 24 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новом сезоне у Тюменского филармонического оркестра запланировано выступление на гала-концерте Международного музыкального фестиваля к 100-летию Елены Гнесиной. Оркестр сыграет две оперы: "Евгений Онегин" и "Руслан и Людмила" 31 мая 2024 года в концертном зале "Зарядье".

Несколько концертов и проектов запланировано к празднованию 220-летия со дня рождения Михаила Глинки. Также оркестр выступит с именитыми солистами, в том числе в концертном зале имени Чайковского в Москве, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# Тюменский филармонический оркестр

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