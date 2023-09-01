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Тюменские предприниматели активно привлекают инвестиции на краудплатформах

Экономика, 13:20 25 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Малые и средний бизнес РФ привлек на 11 краудплатформах более 351 млн рублей с помощью господдержки с начала 2023 года. В число наибольших предприятий, получивших содействие в привлечении финансирования, входит Тюменская область, сообщает Минэкономразвития.

"Краудинвестинг особенно актуален для стартапов: у компаний нет достаточной кредитной истории, чтобы пользоваться банковскими программами, а финансовые средства привлечь необходимо. Поэтому Минэкономразвития реализует программу поддержки, цель которой – повысить доступность инструмента для МСП. Она реализуется посредством выплаты инвестплощадкам субсидии, которая покрывает комиссию платформы и делает размещение запроса предпринимателя дешевле", - говорит замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

На программу субсидирования до конца 2023 года заложено более 69 млн рублей. За второй квартал 2023 года с помощью нашей поддержки 133 субъекта МСП получили доступ к платформам и смогли привлечь 351,5 млн рублей. Большой востребованностью инструмент пользуется у микропредприятий – они составляют 95 % от общего числа получателей поддержки.

В топ отраслей-получателей субсидии вошли текстильная промышленность, производство пищевой продукции, мебели, компьютеров и прочего оборудования, ремонт, торговля и перевозки.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# краудфандинг , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

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