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4,6 тысячи садовых деревьев отправили в Казахстан из Тюменской области

Экономика, 14:26 25 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 633 саженца плодовых деревьев и кустарников отправило предприятие из Тюменской области в Казахстан. В экспортной партии - розы, спиреи, аронии, облепиха, пихты, яблони, абрикоса, вишни, малины, сливы, груши, жимолости и гортензии, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАо и ХМАО - Югре.

В ведомственной лаборатории саженцы проверили. Они сообтвествуют требованиям страны - экспортера.

Тюменские саженцы пользуются спросом в сопредельном государстве, уточнили в региональном ведомстве. Это уже вторая партия за последнее время. В августе на экспорт отправили 5 тыс. 552 садовых дерева и куста.

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# Россельхознадзор , саженцы , экспорт

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