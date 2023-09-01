Дома культуры "Булашово" и "Загваздина" в Тобольском районе отремонтируют в 2024 году

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 33 млн рублей привлекут в Тюменскую область из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура" в 2024 году, сообщает региональный департамент культуры.

С использованием этих средств отремонтируют Дома культуры "Булашово" и "Загваздина" в Тобольском районе, детскую художественную школу им. А. П. Митинского в Тюмени. Окажюут поддержку 14 сельским учреждениям культуры и их лучшим работникам по результатам конкурса профессионального мастерства. Также приобретут оборудование и поставят новые спектакли в Тюменском театре кукол и Тобольском драматическом театре.