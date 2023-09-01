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Жительница Тюменской области из ревности зарезала бывшего мужа

Происшествия, 17:21 26 сентября 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жительницу с. Червишево Тюменского района, подозреваемую в убийстве бывшего супруга, ждет суд. Расследование уголовного дела завершается, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 27 августа женщина выпивала с бывшим мужем. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленница схватила со стола нож и ударила им бывшего супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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