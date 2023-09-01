Жительница Тюменской области из ревности зарезала бывшего мужа
Происшествия, 17:21 26 сентября 2023
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Жительницу с. Червишево Тюменского района, подозреваемую в убийстве бывшего супруга, ждет суд. Расследование уголовного дела завершается, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, ночью 27 августа женщина выпивала с бывшим мужем. Между ними произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленница схватила со стола нож и ударила им бывшего супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.