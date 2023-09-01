Московские эксперты расскажут тюменцам, как попасть на большой экран в кино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция с представителями московской кинокомпании Fenix Cinema состоится в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 30 сентября. На ней поговорят о кинообразовании в регионе и том, как попасть на большой экран, сообщают организаторы.

Тему "Как региональному кино попасть на большой экран" поднимут спикеры — генеральный продюсер компании Алеся Пантелеева и оператор-постановщик Александр Язев. Также затронут вопросы регионального образования в области кино.

Кроме того, в этот день для всех участников проекта "В полях" пройдут питчинги с федеральными экспертами. Тюменские специалисты смогут представить сценарии или готовые ленты, получить консультацию и новые контакты из сферы кино.

"Это возможность прокачаться. И мы хотим дать ее не только тем, кто прошел отбор жюри и реализует съемки в рамках проекта "В полях", но и тем, кто заинтересовался изначально и подал заявку на конкурс сценариев", — отмечает руководитель проекта Марина Климович.

Начало в 18 часов. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Напомним, закрытие проекта "В полях" пройдет 9 октября. В этот день тюменцы смогут увидеть пять работ победителей на большом экране МТЦ "Космос". Его поддержали эксперты грантового конкурса от Росмолодежи. На инициативу выделили 430 тыс. рублей.