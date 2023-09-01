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Нелегальный ввоз 9 кг насвая предотвратили сотрудники Тюменской таможни

Происшествия, 11:18 27 сентября 2023

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Ввоз 9 кг насвая предотвратили сотрудники Тюменской таможни в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вещество обнаружили в багаже авиапассажира, прилетевшего рейсом из Намагана (Узбекистан). Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако, во время досмотра, инспекторы обнаружили пакет с гранулированным веществом темно-зеленого цвета. Находку таможенники отправили на экспертизу, которая установила: продукция является некурительным табачным изделием – насваем.

"В соответствии с действующим законодательством любой гражданин, достигший 18-летнего возраста, в личных целях может ввезти на таможенную территорию ЕАЭС данное табачное изделие в размере не более 250 граммов. В связи с чем перевозимые в багаже авиапассажира 8,75 килограммов насвая стали предметом правонарушения", - пояснила и. о. начальника таможенного поста аэропорт Нижневартовск Лилия Шершнева.

В отношении нарушителя возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. ч. 1 ст. 16.2 КоАП России "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" и статьи 16.3 КоАП России "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС". Суд назначил наказание в виде конфискации с последующим уничтожением и штраф.

Всего с начала года Тюменской таможней изъято 69 кг насвая, возбуждено 96 дел об административных правонарушениях по фактам его незаконного перемещения.

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