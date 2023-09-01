В Тюменской области мамы-предприниматели реализуют яркие и нужные обществу проекты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На программе "Мама-предприниматель" тюменских женщин обучат открывать и развивать бизнес.

В пятидневном тренинге проекта, который стартовал в Тюмени, участвуют 35 женщин, воспитывающие детей или находящиеся в декретном отпуске. Для них организованы лекции, практические упражнения, бизнес-экскурсии и общение с опытными наставниками.

Эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Подольская, комментируя реализацию программы в Тюменской области, указала на ее важность.

"Реализация такой программы как стартовала в Тюмени - "Мама - предприниматель" - очень важна для гармоничного развития общества. До 90 % социально-ориентированных проектов и организаций в сфере развития и образования детей в России созданы именно женщинами. Сталкиваясь в процессе воспитания и ухода за своими детьми с теми или иными проблемами и сложностями, мамы очень чутко чувствуют потребности, понимают специфику данной сферы", - подчеркнула Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

По ее словам, пропуская чужие проблемы через призму собственного опыта, женщины не остаются равнодушными и реализуют действительно яркие и нужные обществу проекты. "А запуск собственного дела благодаря более гибкому графику дает возможность успешно сочетать проекты, позволяющие женщине самореализоваться, с главной женской ролью - роль мамы", - сказала эксперт.

29 сентября участницы представят свои бизнес-проекты перед экспертным жюри. Автор лучшей идеи получит грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Организатор — Минэкономразвития России.