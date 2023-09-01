В Тюмени стартовал форум "Молодой специалист — строитель будущего"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Молодой специалист — строитель будущего" стартовал в Тюменском технопарке 27 сентября. На него зарегистрировались более 1 тыс. студентов и школьников.

Также его участниками стали педагоги профессиональных образовательных организаций, руководители и сотрудники предприятий строительной отрасли, представители органов исполнительной региональной власти.

"Тюмень по праву сегодня входит в тройку регионов-лидеров по созданию комфортной среды для жизни. Разумеется, это заслуга, в том числе, стремительно развивающегося строительного комплекса нашего региона. Мы видим, как на наших глазах меняется облик городов, населенных пунктов области, мы видим, как возводятся объекты социальной сферы, какими активными темпами у нас развивается жилищное и дорожное строительство. Конечно, это все благодаря людям, связавшим свой профессиональный путь со строительством. Каждому из присутствующих желаю успеха, новых открытий и, главное, успешного профессионального пути", — сказал на открытии заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В течение двух дней для ребят пройдут круглые столы, квизы и мастер-классы по малярным и декоративным работам, кирпичной кладке и плотницкому делу. Эксперты расскажут о перспективах развития молодых специалистов на предприятиях региона, уровень востребованности строителей на рынке труда, необходимые компетенции для успешной карьеры в отрасли и другие аспекты, связанные с обучением и подготовкой кадров. Также состоится ярмарка вакансий, экскурсии на предприятия Тюменской области.

"Строительство - это не скучная отрасль. Она развивается с точки зрения архитектуры, создания новых материалов, цифровых решений. То, что строители делают сейчас, невозможно было еще пять лет назад", - отметил в видеообращении заместитель главы Минстроя России Константин Михайлик.

Форум уже прошел в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и других городах. Он создан для того, что бы сформировать квалифицированный кадровый состав в строительной отрасли, а также для повышения престижа строительных профессий, ЖКХ и промышленного производства.

"Это уже восьмой регион, где проходит форум. В Тюмени учли какие-то недоработки прошлых мероприятий и организовали все на высоком уровне. В целом наша главная задача в том, чтобы ребята убедились, что они на верном пути, что это их призвание, чтобы они поверили в свои силы, узнали, что профессия действительно многогранна. На предыдущих форумах у нас было около 10 процентов, а где-то и больше, трудоустроенных ребят, студентов, получивших сертификаты на практику или стажировку", — резюмировала руководитель форума и Кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич.

Самым активным из форумчан вручат сертификаты на стажировки в различные компании.

Виктория Макарова