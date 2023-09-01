В Тюмени не выявили превышения загрязняющих веществ в воздухе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В пробах воздуха из Тюмени не выявлено превышений предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области 27 сентября.

"В пробах установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ - 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 - 1,04 ПДКм.р., азота диоксида - 1,25 ПДКм.р. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что задымление и запах гари в Тюмени принесло воздушными потоками из Свердловской области, где обострилась ситуация с природными пожарами. Накануне в соседнем регионе ввели режим ЧС. На помощь в соседний регион отправились 50 десантников-пожарных Тюменской авиабазы.