В Тюмени открыли еще один автогородок для детей

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Автогородок, где дети будут изучать правила дорожного движения, открыли в третьем корпусе школы № 88 на ул. Санаторной, 6 в Тюмени 27 сентября. Здесь установили уменьшенный вариант проезжей части со светофорами и пешеходными дорожками, сообщает администрация города.

"Ребята, помните, что важно не только знать, но и соблюдать правила дорожного движения. Благодаря этой площадке вы можете закреплять и отрабатывать их на практике. Желаю вам никогда не попадать в неприятные дорожные ситуации", – сказал руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук.

Обращаясь к школьникам, заместитель начальника тюменской Госавтоинспекции Александр Постовик отметил, что надо подсказывать друг другу, как действовать на проезжей части, не стесняться учить взрослых.

"Теперь у вас есть отличная локация для повторения дорожных правил и оттачивания навыков, которые вы сможете применять в реальных условиях. Это позволит безопасно и комфортно чувствовать себя на тюменских улицах", – отметил представитель ГИБДД.

После этого для пришедших детей провели урок. Им рассказали, как велосипедисты и самокатчики должны пересекать дорогу по пешеходному переходу, какое место для перехода считается самым безопасным, что ходить следует только по тротуарам. Школьники постарше демонстрировали свои знания, отвечая на вопросы о дорожных правилах.

Напомним, в июне этого года подобный автогородок был обустроен на территории школы № 88 (ул. Московский тракт, 104). Он востребован и пользуется популярностью у ребят. Здесь проводятся мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, в том числе с участием представителей Госавтоинспекции.