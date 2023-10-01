Более 13 млн 494 тыс. рублей выиграли тюменцы в конкурсах Росмолодежи в 2023 году

| Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень | Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень

Более 13 млн 434 тыс. рублей выиграли тюменцы в грантовых конкурсах Росмолодежи за 9 месяцев 2023 года. 175 человек приняли участие в 25 форумах.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Тюменцы подали на форумы свыше 1 тыс. заявок. Больше всего жители региона регистрировались на "Утро", "Тавриду", "Территорию смыслов", "Машук" и "ШУМ".

Всего с грантовой поддержкой реализуют 29 инициатив. Так, 900 тыс. рублей выиграли Екатерина Абрамова на III всероссийский конкурс этнического видеоконтента "МЫ" с международным участием, Мария Суворова на поисковый историко-исследовательский проект "Экипаж" и Алина Скворцова на I Студенческий слет "Территория безопасности". Чуть меньше, от 800 тыс. рублей, получили от Росмолодежи Максим Бойко на создание и развитие городского студенческого спасательного движения, Андрей Кулаков на региональный спортивный проект "Ворошиловский стрелок" и Станислав Проскурин на "Дети тоже спасают жизни!".

Напомним, до 1 октября в мультицентре "Контора пароходства" проходит фестиваль "Паблик-арт выходные". В его рамках состоится грантовый конкурс от Росмолодежи, где можно выиграть до 1 млн рублей. Также в рамках события для участников организованы выставки, автобусная экскурсия, показ фильма и пленарная сессия.

Виктория Макарова