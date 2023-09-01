У жителя Тобольска с нескольких банковских счетов похитили более 100 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей с нескольких банковских счетов похитили у 69-летнего жителя Тобольска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что заявитель еще в августе познакомился с женщинами, в последующем они начали вместе распивать алкогольные напитки, проводить время вместе. Хищение денег пенсионер обнаружил через несколько недель после знакомства, но женщины свою вину отрицали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска доставили двух подозреваемых в отдел полиции. Девушки свою вину признали и пояснили, что деньги переводили два раза, воспользовавшись сотовым телефоном потерпевшего в тот момент, когда он спал. Похищенное в последующем они тратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.