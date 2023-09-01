  • 28 сентября 202328.09.2023четверг
  • USD96,5000
    EUR101,9780
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

У жителя Тобольска с нескольких банковских счетов похитили более 100 тыс. рублей

Происшествия, 17:32 28 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей с нескольких банковских счетов похитили у 69-летнего жителя Тобольска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что заявитель еще в августе познакомился с женщинами, в последующем они начали вместе распивать алкогольные напитки, проводить время вместе. Хищение денег пенсионер обнаружил через несколько недель после знакомства, но женщины свою вину отрицали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска доставили двух подозреваемых в отдел полиции. Девушки свою вину признали и пояснили, что деньги переводили два раза, воспользовавшись сотовым телефоном потерпевшего в тот момент, когда он спал. Похищенное в последующем они тратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 28.09.2023У жителя Тобольска с нескольких банковских счетов похитили более 100 тыс. рублей
16:26 28.09.2023В Казанском районе злоумышленник похитил у пенсионерки печную чугунную плиту
14:03 28.09.2023Закладчицу с 50 свертками наркотиков задержали в Тюмени
11:40 28.09.2023За пьяные угоны и ДТП житель Тюменской области получил условный срок