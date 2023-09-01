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В Казанском районе злоумышленник похитил у пенсионерки печную чугунную плиту

Происшествия, 16:26 28 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Печную чугунную плиту похитили у пенсионерки из Казанского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев, установили личность и местонахождение подозреваемого. Безработный, ранее судимый житель деревни Копотилово 1978 года рождения пояснил полицейским, что знал, что в дома постоянно никто не проживает и решил похитить из помещения что-то ценное. В дом неизвестный попал, сорвав замок с входной двери. В помещении злоумышленник увидел печь и снял с нее чугунную плиту, которую сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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