В Казанском районе злоумышленник похитил у пенсионерки печную чугунную плиту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Печную чугунную плиту похитили у пенсионерки из Казанского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска опросили очевидцев, установили личность и местонахождение подозреваемого. Безработный, ранее судимый житель деревни Копотилово 1978 года рождения пояснил полицейским, что знал, что в дома постоянно никто не проживает и решил похитить из помещения что-то ценное. В дом неизвестный попал, сорвав замок с входной двери. В помещении злоумышленник увидел печь и снял с нее чугунную плиту, которую сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.