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Владимир Якушев поздравил старшее поколение жителей УФО с Днём пожилых людей

Политика, 08:42 01 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старшее поколение - гордость и опора нашего общества. Люди с колоссальным жизненным опытом. Мудрые и внимательные, заботливые и терпеливые. И каждый из них достоин самых искренних слов благодарности.

Об этом заявил полномочный представитель президента России

в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей серебряного возраста Уральского федерального округа с Днём пожилых людей.

По словам полпреда, поддержка пожилых людей – в числе приоритетных задач государства. В каждом регионе УФО эта работа идёт по самым разным направлениям: социальная помощь, здравоохранение, спорт, культура, образование. Всё это открывает для людей серебряного возраста массу возможностей, и они ими охотно пользуются.

"Энергии пенсионеров Уральского федерального округа можно только позавидовать! Вы создаёте творческие объединения, активно занимаетесь физкультурой и спортом, путешествуете, участвуете в волонтёрских организациях. Берегите в себе этот настрой! Желаю вам самого крепкого здоровья, бодрости духа и счастья! И пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День пожилых людей

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