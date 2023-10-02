Архитектурный парк "Ключи" откроют в Нижнетавдинском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Архитектурный парк "Ключи" откроют на территории природного комплекса "Морелеса" в Нижнетавдинском районе 7 октября. Начало — в 12 часов.

Гостей встретят чаем с угощениями. Идеологи парка расскажут о концепции места. В 13 часов участники конкурса арт-объектов и инсталляций на тему "Жизнь человека на лоне дикой природы" презентуют свои объекты искусства.

В 14 часов члены жюри определят победителей. Известно, что архипарк украсят арт-объекты "Мать-природа", "Легенда о мишках", "Спираль", "Ключи к наследию" и "Полярная звезда".

Необходима регистрация для участия. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.