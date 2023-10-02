Архитектурный парк "Ключи" откроют в Нижнетавдинском районе
Общество, 10:02 02 октября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Архитектурный парк "Ключи" откроют на территории природного комплекса "Морелеса" в Нижнетавдинском районе 7 октября. Начало — в 12 часов.
Гостей встретят чаем с угощениями. Идеологи парка расскажут о концепции места. В 13 часов участники конкурса арт-объектов и инсталляций на тему "Жизнь человека на лоне дикой природы" презентуют свои объекты искусства.
В 14 часов члены жюри определят победителей. Известно, что архипарк украсят арт-объекты "Мать-природа", "Легенда о мишках", "Спираль", "Ключи к наследию" и "Полярная звезда".
Необходима регистрация для участия. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.