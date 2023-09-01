В России заработал "Банк проверенных франшиз"

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Презентация платформы "Банк проверенных франшиз" состоялась на крупнейшей франчайзинговой выставке BuyBrand 2023 в Москве, сообщает Агентство стратегических инициатив. Здесь начинающие предприниматели могут выбрать франшизу, прошедшую экспертную оценку, узнать о положенных им мерах поддержки и пройти обучение.

Среди направлений проекта: поддержка старта и развития бизнеса, предоставление капитала для начинающих предпринимателей, обмен лучшими практиками в области франчайзинга на региональном, федеральном и международном уровнях, образовательные программы для начинающих бизнесменов, выстраивание взаимодействия с властью всех уровней, а также обеспечение безопасности и прозрачности на рынке франчайзинга.

"Мы увидели в проекте решение не только локальных задач по развитию конкретных франшиз в регионах, но и в целом задач национальных проектов, – сообщила директор практики дивизиона "Технологии и предпринимательство" АСИ Светлана Рацеева. - Нам нужно увеличить долю занятых в МСП, повысить качество жизни, в том числе в небольших населенных пунктах, и именно франчайзинговый бизнес сможет сыграть в этом решающую роль".

По словам основателя FranchCamp Константина Урванцева, для участия в проекте отбираются лучшие практики по работе с франшизами, доказавшие свою эффективность. Франшизы будут соответствовать ряду критериев: доходность 25 %, представление пошагового процесса запуска бизнеса и поддержки в течение всего срока ведения бизнеса.

Проект FranchCamp работает с регионами и обладает аналитикой, какой бизнес будет востребован в том или ином субъекте.

Первое бесплатное мероприятие для регионов в рамках проекта "Банк проверенных франшиз" пройдет 29 сентября. На площадках "Точек кипения", центров "Мой Бизнес" в 20 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Казань, Самара, Уфа, Воронеж, Волгоград, Краснодар, Ульяновск, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Салехард, Стерлитамак, Иркутск, Майкоп, Челябинск, Чебоксары.