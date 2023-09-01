Тюменский ХК "Рубин" лидирует в турнирной таблице

| Фото: группа ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: группа ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский Хоккейный клуб "Рубин" находится в числе лидеров турнирной таблицы по результатам выездных игр чемпионата Olimpbet ВХЛ. Из десяти сыгранных в сезоне матчей на счету "Рубина" шесть побед, в том числе четыре – в основное время. Клуб получил 15 очков, пишет "Вслух.ру".

С 30 сентября во Дворце спорта стартуют домашние игры. Первым соперником тюменцев станет ХК "Тамбов", матч с которым начнется в 17 часов по местному времени. 2 октября, "Рубин" скрестит клюшки с "Кристаллом" из Саратова. 4 октября на тюменский лед выйдет "Буран" из Воронежа. Завершит серию поединок с "Ростовом" из Ростова-на-Дону.

Отметим, в двух последних выездных матчах тюменцы оказались сильнее. Сначала они одолели красноярский "Сокол" со счетом 1:2, затем – "Норильск" со счетом 1:3.

В Кубке Шелкового пути, который продлится до 18 февраля, на выход в плей-офф претендуют 29 команд. 16 лучших клубов продолжат борьбу за главный трофей сезона – Кубок Петрова.