Владимир Якушев: вместе с Донбассом и Новороссией наша страна станет еще богаче, динамичнее и сильнее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возвращение Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации – это воля жителей этих регионов, выраженная на всенародных референдумах в 2022 году. Они стали огромным шагом к восстановлению исторического единства страны.

Об этом в своем обращении по случаю Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Более 1000 лет наши предки создавали великую державу. Они отражали натиск врагов и осваивали новые территории. Давали защиту, покровительство, возможность для сохранения и развития десяткам народов. Благодаря этому возникло уникальное русское государство-цивилизация, без которого нельзя представить историю человечества. Присоединение к России современного Донбасса и Приднепровья преобразило облик этой земли. Жители Донбасса и Приднепровья сыграли огромную роль в воссоздании единой державы после революции и гражданской войны. Проявили силу духа и героизм в годы индустриализации, Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления", - говорится в обращении.

Также самоотверженно, по словам полпреда, поднялись жители Донбасса и Приднепровья на защиту свободы и права на жизнь в 2014 году. Специальная военная операция поддержала эту борьбу.

"Уверен – она завершится полной и окончательной победой. Вместе с Донбассом и всей Новороссией наша страна станет еще богаче, динамичнее и сильнее", - отметил Владимир Якушев.