Тюменцы применят на практике опыт развития китайского TusРarkа

предоставлено Ольгой Романец предоставлено Ольгой Романец

Университетский технопарк TusРark в Китае является одним из крупнейших в мире. Он имеет более 30 филиалов в КНР и за рубежом. За последние пять лет одноименная холдинговая компания построила 500 тыс. кв. метров технопарков и бизнес-парков.

Модель построения их работы близка для Тюменской области, сказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" гендиректор регионального агентства инфраструктурного развития Ольга Романец. Напомним, делегация Тюменской области работала в Китае с 25 по 29 сентября.

"Они успешно реализуют модель, о которой мы много говорим, - как соединить промышленность, университет и науку. У них это получается. За весь период существования TusРarkа выросло 40 компаний-единорогов. Это компании, которые достигли капитализации в 1 миллиард долларов в течение 10 лет с момента создания", - говорит Романец.

Во время визита в высокотехнологичную китайскую компанию тюменцы изучили методику работы TusРarkа, способы взращивания компаний от начала до стадии IPO. Узнали, как китайцы работают с промышленными партнерами.

По словам гендиректора АИР, отдельные элементы TusРarkа применимы при создании промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени.

"Для нас опыт TusРarkа важен с точки зрения создания инфраструктур, скорости, с которой они работают, привлекают частный капитал на свое развитие, а не государственные инвестиции. И ту модель работы с компаниями, которую они имеют. Фонды – для разных этапов развития предприятий. И как это все соединяется с промышленностью. У них есть большое количество промышленных партнеров. И они, в первую очередь, реагируют на их задачи. Базовое знакомство состоялось, мы обменялись контактами. Эту коммуникацию будем поддерживать", - заверила Ольга Романец.

Также делегация региона пообщалась с сотрудниками Университета Цинхуа, основанного в 1911 г. Он входит в состав девяти элитных вузов Китая "Лига С9". В 2019 году в университете открыт Институт России. Тюменцы встретились с директором этого института, обсудили проекты китайских компаний, заинтересованных в совместном развитии на территории РФ.

Напомним, во время бизнес-миссии в КНР обсуждалась возможность локализации китайской компании TPEC на юге Тюменской области. Предприятие занимается исследованиями и разработками, проектированием, производством и обслуживанием буровых устройств с верхним приводом. Уровень локализации, график реализации проекта, другие показатели будут определены до конца года.

Анжела Лебедева