Тюменские компании на агровыставке в Челябинске нашли новые рынки сбыта продукции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39 компаний Тюменской области участвовали в XI Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Челябинске 27 -29 сентября. Переработчики ягод, мяса, производители куриного яйца, молочной продукции, и другие получили награды за качество продукции, и нашли новые рынки сбыта.

Заместитель гендиректора по коммерции и маркетингу ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" Лидия Лысова рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что их новинка - бренд "Доброе подворье" отмечена экспертами выставки золотой медалью. Три дня участия в крупном агрофоруме дали новые контракты.

"К нам подходили представители разных компаний, как сетевых, так и розничной торговли для заключения контрактов. Нашу продукцию знают, в том числе, и в Челябинске, любят и хотят видеть нас больше", - отметила Лилия Лысова, которая во время подведения итогов межрегиональной агровыставки наряду с представителем тюменской компании "Ландис" получила благодарность полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева.

Коммерческий директор компании "Ягоды плюс" Олег Осинцев считает, что выставка в Челябинске - продуктивное мероприятие. Ее участники проявили интерес к компании и производимой продукции. Смесь ягодная быстрозамороженная "Вкус лета" принесла тюменцам золотую медаль.

"Будут заключены новые договоры, контракты с компаниями Южного Урала. Они дегустировали наши напитки, морсы из ягод. Выразили желание покупать сырье для школ и детсадов", - говорит Осинцев.

Среди обладателей золотой медали и варенье "Солнечная тыква" от мастерской Ильиных из Заводоуковского городского округа. Ее хозяйка Татьяна призналась, что это первая награда за качество продукции. Ранее их набор "Сибирский гостинец" стал лучшим гастрономическим сувениром УФО. Для товаропроизводителей такого рода награды прямо или косвенно влияют на интерес со стороны партнеров из других регионов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"У нас не было цели выходить на крупные поставки, мы развиваемся пока на местном рынке. Но есть интересные предложения по коллаборации, в том числе и с соседними регионами. Я давно мечтала познакомиться с некоторыми компаниями, здесь как раз были руководители, мы пообщались. Появились новые идеи для дальнейшего развития", - поделилась предприниматель Татьяна Ильина.

Напомним, всего 13 золотых медалей привезли компании Тюменской области по итогам участия в выставке.

Коммерческий директор Ишимского мясокомбината Евгений Пирожков признался, что за медалями стоит большой труд технологов предприятия. Это их заслуга, в первую очередь.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Важно участвовать в таких мероприятиях, это дает возможность узнать, что сейчас представлено на рынке у наших конкурентов. Также важен обмен опытом, коммуникациями, сбор обратной связи", - подчеркнул он.

Ежегодная агровыставка позволяет производителям и переработчикам представить новинки. К примеру, ООО "Ассорти плюс" презентовало свой безалкогольный сбитень. Его выпуск наладили в начале 2023 года. Пока выпускают ограниченными партиями.

"В продажу сбитень поступил только весной. За работу выставки покупатели положительно оценили наш напиток. Сбитень готовится из натуральных ингредиентов: горный и липовый мед, цедра лимона, апельсина, травы и специи. Его можно пить в холодном виде, он освежает летом. А также подогревать и он будет как глинтвейн", - рассказала директор по маркетингу Марина Водопьянова.

Программа форума была насыщена не только представлением товаров, дегустацией, обменом контактов. Для участников прошли семинары, научно-практическая конференция, панельные дискуссии, круглые столы, закупочные сессии.

Во время подведения итогов полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев вручил труженикам сельского хозяйства, фермерам, переработчикам знаки отличия и благодарности.

Губернаторы всех регионов УФО отметили неоценимую роль аграриев, их существенный вклад в развитие территорий, экономическую стабильность и продовольственную безопасность всей страны.

Анжела Лебедева