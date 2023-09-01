13 золотых наград получили тюменские товаропроизводители на выставке "АГРО-2023" в Челябинске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 золотых и четыре серебряных медали получили за качество своей продукции тюменские товаропроизводители на XI Агропромышленной выставке регионов УФО, которая прошла в Челябинске с 27 по 29 сентября.

Всего от Тюменской области участвовали 39 компаний и два исследовательских института.

Высокую награду получила крафтовая мастерская Ильиных из Заводоуковского округа. Эксперты оценили по достоинству варенье из тыквы с лимоном и апельсином "Солнечная тыква".

"Это для нас первая оценка качества. Мы отправляли на экспертизу образцы, и жюри все дегустировало, оценивало. Суммарно мы получили золотую медаль", - рассказала предприниматель Татьяна Ильина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как отметил глава региона Александр Моор во время подведения итогов выставки, АПК Тюменской области последние годы демонстрирует устойчивое развитие. Сельское хозяйство является инвестиционно привлекательной сферой. Каждый третий проект - в системе агропромышленного сектора.

"Сельское хозяйство становится высокотехнологичным. Востребованы разработки российских ученых, внедряются цифровые технологии. Как пример, применение генотипирования на молочном заводе в Голышмановском округе. Предприятие демонстрирует высокие показатели продуктивности, и мы видим в этом большие перспективы", - рассказал Моор.

На стенде региона полпреду президента РФ в УФО Владимиру Якушеву представили самые крупные инвестпроекты. Это строительство четвёртой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро", запуск племенного репродуктора яйца индейки в Голышманово и Юргинском районе, строительство завода "Протеинсиб" по глубокой переработке гороха в Ишимском районе. Первую линию откроют 2 октября.

По словам Якушева, 2023 год выдался непростым для аграриев с точки зрения погоды, цен на ГСМ, импортозамещения.

"На выставке обсуждались все эти проблемы, намечались точки роста. Работа в условиях беспрецедентных санкций - это работа с новыми вызовами. Мы их будем решать совместно и использовать для роста и развития", - заверил полпред.

Выставка - возможность предприятиям всего округа продемонстрировать свои успехи, достижения, обменяться опытом, найти новых партнёров и рынки сбыта. Более 80 предприятий среднего и малого бизнеса представляли продукцию на ней.

Практически все тюменские компании - участники выставки - сумели не просто представить товар лицом, но и получить новые деловые контакты, договоры на поставки продукции в соседние регионы.

Анжела Лебедева