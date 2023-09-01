Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроется в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроется в Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В деревне Савино Ишимского района 2 октября заработает первая очередь "Протеинсиба". Предприятие создаст около 200 новых рабочих мест и будет перерабатывать 70 тыс. тонн гороха, выращенного в регионе.

Церемония открытия начнется в 11 часов.

Запуск уникального для страны завода позволит создать в Тюменской области кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.