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Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроется в Тюменской области

Экономика, 12:02 27 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроется в Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В деревне Савино Ишимского района 2 октября заработает первая очередь "Протеинсиба". Предприятие создаст около 200 новых рабочих мест и будет перерабатывать 70 тыс. тонн гороха, выращенного в регионе.

Церемония открытия начнется в 11 часов.

Запуск уникального для страны завода позволит создать в Тюменской области кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.

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# Ишимский район , Протеинсиб

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