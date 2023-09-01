Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроется в Тюменской области
Экономика, 12:02 27 сентября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Первый в России завод по глубокой переработке гороха откроется в Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.
В деревне Савино Ишимского района 2 октября заработает первая очередь "Протеинсиба". Предприятие создаст около 200 новых рабочих мест и будет перерабатывать 70 тыс. тонн гороха, выращенного в регионе.
Церемония открытия начнется в 11 часов.
Запуск уникального для страны завода позволит создать в Тюменской области кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.