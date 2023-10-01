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Иммерсивные экскурсии стартовали в Тобольске с 1 октября

Общество, 15:13 01 октября 2023

t.me/mv_afanasev | Фото: t.me/mv_afanasev

Иммерсивные экскурсии "Тобольск – хранитель времени" стартовали с 1 октября. В них собраны все самые важные достопримечательности города, сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Все фишки нашего города, исторические и современные, теперь можно прослушать, пройти и прочувствовать на иммерсивной экскурсии "Тобольск – хранитель времени" – современная и увлекательная форма. Планка поднята очень высоко, совсем по-другому рассказано о Тобольске, и я уверен, что это будет интересно не только туристам, но и тоболякам. Лично мне очень понравилось, шёл по маршруту с улыбкой", - поделился впечатлениями глава города.

Экскурсии созданы в рамках проекта "Голос внутри", который реализуется в нескольких городах страны.

Маршрут проходит по основным достопримечательностям города: Тобольский кремль, Тюремный замок, Гостиный двор, Дворец Наместника, Базарная площадь, улица Мира. Туристы его проходят вместе с персонажем П. П. Ершова.

Расписание и запись можно найти здесь.

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# Максим Афанасьев , Тобольск , туризм

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