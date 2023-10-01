  • 1 октября 20231.10.2023воскресенье
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени проведут проверку жалобы женщины о преследовании ее и детей бывшим мужем

Происшествия, 20:32 01 октября 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Проверку по жалобе тюменки на бывшего мужа, который преследует ее и детей, проведут в следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области. Проверка инициирована после того, как она записала видеообращение в адрес главы СК России Александра Бастрыкина, сообщает ведомство.

"Бывший супруг является адвокатом. В течение нескольких лет он неоднократно избивал женщину и угрожал ей убийством. После того, как она выгнала его из дома, бывший муж начал преследовать ее семью: отключал электричество в квартире, заливал суперклеем замочную скважину, подстерегал возле подъезда и высказывал угрозы по телефону. В связи с этим женщина с детьми переехала в Краснодарский край, но мужчина поехал за ними и в течение недели преследовал там женщину, продолжая угрожать ей. Обращения пострадавшей в органы внутренних дел результатов не принесли", - уточняется в сообщении.

В СУ СК России по Краснодарскому краю инициирован вопрос об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Его ранее вынесли сотрудники органов внутренних дел. А материалы по делу передадут в следственные органы СК России для дальнейшей процессуальной проверки.

Об исполнении поручения и результатах проверки руководители следственных управлений Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов и Тюменской области - Александр Кубляков отчитаются председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# СУ СК РФ по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 01.10.2023В Тюмени проведут проверку жалобы женщины о преследовании ее и детей бывшим мужем
13:17 01.10.2023В Тюменской области задержали 20 пьяных водителей за рулем
11:29 01.10.2023В Голышманово водитель сбил школьника на пешеходном переходе
13:04 30.09.2023В Сорокинском районе при пожаре в одноэтажном доме погиб человек