В Тюмени проведут проверку жалобы женщины о преследовании ее и детей бывшим мужем

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Проверку по жалобе тюменки на бывшего мужа, который преследует ее и детей, проведут в следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области. Проверка инициирована после того, как она записала видеообращение в адрес главы СК России Александра Бастрыкина, сообщает ведомство.

"Бывший супруг является адвокатом. В течение нескольких лет он неоднократно избивал женщину и угрожал ей убийством. После того, как она выгнала его из дома, бывший муж начал преследовать ее семью: отключал электричество в квартире, заливал суперклеем замочную скважину, подстерегал возле подъезда и высказывал угрозы по телефону. В связи с этим женщина с детьми переехала в Краснодарский край, но мужчина поехал за ними и в течение недели преследовал там женщину, продолжая угрожать ей. Обращения пострадавшей в органы внутренних дел результатов не принесли", - уточняется в сообщении.

В СУ СК России по Краснодарскому краю инициирован вопрос об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Его ранее вынесли сотрудники органов внутренних дел. А материалы по делу передадут в следственные органы СК России для дальнейшей процессуальной проверки.

Об исполнении поручения и результатах проверки руководители следственных управлений Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов и Тюменской области - Александр Кубляков отчитаются председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.