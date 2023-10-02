Один из пострадавших при пожаре в Тобольске остается в реанимации

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Двое пациентов, доставленных Областную больницу №3 Тобольска после пожара в многоквартирном жилом доме по ул. С. Ремезова, в удовлетворительном состоянии. Один пациент остается в отделении реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием поступило в 22 часа 1 октября. Пожар перешел на кровлю дома. Его площадь составила 800 кв. м, к тушению привлекались более 60 человек личного состава, 20 единиц основной и специальной МЧС России.

В приемное отделение Областной больницы №3 доставили трех пациентов. Их обследовала мультидисциплинарная бригада медработников. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.238 УК РФ.