Восемь человек спасли пожарные Тюменской области за неделю
Происшествия, 09:40 02 октября 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
103 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 22 сентября по 2 октября, восемь человек спасено, сообщает региональное управление МЧС России.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекали 69 раз. 38 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает управление МЧС России по Тюменской области.