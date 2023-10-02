Восемь человек спасли пожарные Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

103 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 22 сентября по 2 октября, восемь человек спасено, сообщает региональное управление МЧС России.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекали 69 раз. 38 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает управление МЧС России по Тюменской области.