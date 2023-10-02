Всероссийский конкурс "Мастер года" в 2024 году пройдет в Тюменской области

| Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте | Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года – 2023" в 2024 году пройдет в Тюменской области.

Такое право регион получил благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина во всероссийском состязании, сообщает Минпросвещения РФ.

С победой тюменца поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Ивану 31 год. Закончил ТюмГНГУ, получил предложение поработать на Севере, но остался в Тюмени. Преподает уже десять лет. В апреле 2023 года стал лучшим в своей номинации на областном конкурсе "Учитель года". И сейчас успешно представил регион на всероссийском уровне", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, награду тюменцу вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.