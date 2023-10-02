  • 2 октября 20232.10.2023понедельник
  • В Тюмени 16..18 С 7 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Всероссийский конкурс "Мастер года" в 2024 году пройдет в Тюменской области

Губернатор, 14:48 02 октября 2023

официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте | Фото: официальная группа конкурса "Мастер года" ВКонтакте

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года – 2023" в 2024 году пройдет в Тюменской области.

Такое право регион получил благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина во всероссийском состязании, сообщает Минпросвещения РФ.

С победой тюменца поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Ивану 31 год. Закончил ТюмГНГУ, получил предложение поработать на Севере, но остался в Тюмени. Преподает уже десять лет. В апреле 2023 года стал лучшим в своей номинации на областном конкурсе "Учитель года". И сейчас успешно представил регион на всероссийском уровне", - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, награду тюменцу вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурс , педагог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 02.10.2023Всероссийский конкурс "Мастер года" в 2024 году пройдет в Тюменской области
15:47 01.10.2023Центру "Аванпост" Тюменской области исполнилось 30 лет
14:16 01.10.2023Губернатор Тюменской области: старшие поколения для нас – пример
11:15 01.10.2023Внимание и заботу предложил проявлять к одиноким пенсионерам губернатор Тюменской области