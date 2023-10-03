Эксперт оценила перспективы завода "Протеинсиб" на мировом рынке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод "Протеинсиб" в Тюменской области станет не только крупнейшим агропромышленном холдингом на территории нашей страны, но и сильнейшим игроком на мировом рынке, оставив позади европейских, китайских и американских производителей данной продукции.

Такую уверенность высказала старший преподаватель кафедры международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Евгения Васюта, комментируя открытие первой линии по глубокой переработке гороха на заводе "Протеинсиб" в Ишимском районе. Предприятие рассчитано на 70 тыс. тонн сырья и будет производить три вида продукции: изолят, клетчатку и крахмал.

Строительство завода "Протеинсиб", по оценке эксперта, - это важный шаг, позволяющий апробировать принципиально иную, уникальную технологию, связанную с глубокой переработкой бобовых и выделением белков и крахмалов из растительного сырья, без потери ими полезных свойств.

"Стоит обратить внимание на то, что продукция, которая будет производиться на данном предприятии, останется обогащенной диетическими волокнами, что лежит в контексте мирового тренда, связанного с потреблением продуктов растительного происхождения, - отметила Евгения Васюта, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Подчеркну, что данная продукция сможет удовлетворить и запросы тех потребителей, которые страдают непереносимостью лактозы и глютена. Помимо этого, изолят горохового белка может быть использован и в рационе спортсменов, так как данная продукция очищена от жира и углеводов, что станет ярким примером импортозамещения за рынке спортивного питания".

Более того, данная продукция, по оценке эксперта, вполне сможет стать и заменой химическим эмульгаторам и стабилизаторам, что позволяет говорить о соблюдении предприятием экоповестки, достаточно остро стоящей перед современным производством.

Первая очередь "Протеинсиба" - это элеваторный комплекс, куда уже поступил первый урожай гороха, склад готовой продукции и визировочная лаборатория. Здесь горох будет только хранится, переработкой займется китайский партнер по давальческой схеме.

Агрохолдинг "Юбилейный" инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей. 20 % - собственные средства, остальное – кредит с льготной ставкой 4,5 % годовых.