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Эксперт: проект агрохолдинга "Юбилейный" по глубокой переработке гороха - уникальный для страны

Экономика, 17:37 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект агрохолдинга "Юбилейный" по глубокой переработке гороха уникальный для Тюменской области и страны в целом. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, оценивший открытие первой линии по глубокой переработке гороха на заводе "Протеинсиб" в Ишимском районе.

"Главный принцип здесь - это многопрофильность, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Удалось найти и соединить в одном проекте несколько задач, а также создать новые рабочие места".

Первая очередь "Протеинсиба" - это элеваторный комплекс, куда уже поступил первый урожай гороха, склад готовой продукции и визировочная лаборатория. Здесь горох будет только храниться, переработкой займется китайский партнер по давальческой схеме.

Агрохолдинг "Юбилейный" инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей. 20 % - собственные средства, остальное – кредит с льготной ставкой 4,5 % годовых. С запуском нового завода около 200 жителей Ишимского района получат работу.

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# АПК , Протеинсиб , Экспертный клуб

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