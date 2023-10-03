Самбисты ТВВИКУ победили в чемпионате инженерных войск в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Золото завоевала команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на чемпионате инженерных войск по самбо. Турнир памяти спортсменов-самбистов, погибших при исполнении воинского долга, прошел в Тюмени, сообщает Минобороны России.

Спортсмены выступали в семи весовых категориях в личном и общекомандном зачете. За победу боролись военнослужащие инженерных подразделений из Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота. Поединки проходили до двух выбываний.

Первое место взяла команда самбистов ТВВИКУ, второе - Межвидовый учебный центр, дислоцирующийся в городе Кстово Нижегородской области. Бронзу увез Межвидовый региональный центр с дислокацией в городе Волжский Волгоградской области.

Чемпионам вручили кубок, победителям и призерам – грамоты, медали и памятные подарки.