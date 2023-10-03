Два тюменца украли у пенсионерки 100 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей украли у пожилой жительницы Ялуторовского района два тюменца. 18-летний и 20-летний молодые люди обвиняются по ст. "Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемые в августе 2023 г. в Интернете вступили в сговор с неустановленными следствием лицами и похитили денежные средства у пожилой жительницы Ялуторовского района. Мошенники сообщили женщине по телефону, что якобы ее внучка попала в ДТП. Они предложили передать деньги во избежание привлечения её к уголовной ответственности. Обвиняемые приехали к потерпевшей, забрали деньги и потратили их на собственные нужды.

Уголовное дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.