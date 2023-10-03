  • 3 октября 20233.10.2023вторник
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Два тюменца украли у пенсионерки 100 тысяч рублей

Происшествия, 13:56 03 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей украли у пожилой жительницы Ялуторовского района два тюменца. 18-летний и 20-летний молодые люди обвиняются по ст. "Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемые в августе 2023 г. в Интернете вступили в сговор с неустановленными следствием лицами и похитили денежные средства у пожилой жительницы Ялуторовского района. Мошенники сообщили женщине по телефону, что якобы ее внучка попала в ДТП. Они предложили передать деньги во избежание привлечения её к уголовной ответственности. Обвиняемые приехали к потерпевшей, забрали деньги и потратили их на собственные нужды.

Уголовное дело направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мошенники , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:56 03.10.2023Два тюменца украли у пенсионерки 100 тысяч рублей
13:00 03.10.2023В Тюменском лесничестве задержали незаконных добытчиков песка
12:26 03.10.2023Более миллиона рублей украла у тюменцев жительница Курганской области
08:41 03.10.2023В Тюмени выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре