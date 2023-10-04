40 тюменцев примут участие в соревнованиях по пауэрлифтингу
Спорт, 09:06 04 октября 2023
| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
40 спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по пауэрлифтингу. Соревнования пройдут в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109/1) 7 и 8 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.
Участники продемонстрируют свою силу и выносливость в дисциплине "жим".
Торжественное открытие спортивного праздника состоится 7 октября в 12 часов.