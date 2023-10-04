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40 тюменцев примут участие в соревнованиях по пауэрлифтингу

Спорт, 09:06 04 октября 2023

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

40 спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по пауэрлифтингу. Соревнования пройдут в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109/1) 7 и 8 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Участники продемонстрируют свою силу и выносливость в дисциплине "жим".

Торжественное открытие спортивного праздника состоится 7 октября в 12 часов.

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