40 тюменцев примут участие в соревнованиях по пауэрлифтингу

| Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

40 спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по пауэрлифтингу. Соревнования пройдут в спортивной школе №3 (ул. Садовая, 109/1) 7 и 8 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Участники продемонстрируют свою силу и выносливость в дисциплине "жим".

Торжественное открытие спортивного праздника состоится 7 октября в 12 часов.