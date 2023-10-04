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В хозяйстве Сладковского района собрали 8700 тонн зерновых

Экономика, 17:32 04 октября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 700 тонн овса, пшеницы и ржи собрали в кооперативе "Таволжан" Сладковского района. Предприятие первым в регионе среди крупных компаний завершило страду. Обмолот провели на 6,7 тыс. га, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Вместе с тем, общий объем собранного урожая в регионе уже превышает 1 млн 400 тыс. тонн зерна. Полностью завершили уборку небольшие хозяйства Уватского района. Последние гектары обмолачивают в Заводоуковском округе - план выполнен на 98 %. В Исетском и Упоровском районах - на 95 %.

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# АПК , пшеница , Сладковский район , уборочная кампания

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