Две медали завоевали тюменские дзюдоисты в личных состязаниях на чемпионате России

| Фото: "ЦПСР «Тюмень-дзюдо" | Фото: "ЦПСР «Тюмень-дзюдо"

Две медали завоевали тюменские дзюдоисты в личных состязаниях на чемпионате России, который прошел в Кемерово. Участниками стали 519 спортсменов из 59 субъектов России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Любовь Тимофейчева стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг, Любовь Орлова получила бронзовую награду в категории до 78 кг.

В заключительный день на кемеровском татами прошли поединки среди смешанных команд в формате "стенка на стенку". Сильнейшей среди восьми команд оказалась сборная Уральского федерального округа, в составе которой боролись восемь спортсменов "ЦПСР "Тюмень-дзюдо". Чемпионами России в команде стали: Алина Сергеева (до 48 кг), Любовь Тимофейчева (до 57 кг), Шамсутдин Умаев (до 60 кг), Алим Балкаров (до 66 кг), Буян-Херел Санаа (до 73 кг), Новруз Новрузов (до 81 кг), Роман Донцов (до 90 кг), Джавад Гусейнов (св. 100 кг).

Уральские дзюдоисты одержали уверенную победу, выиграв у Приволжского федерального округа (8:5), Санкт-Петербурга (8:7) и в финале - Южного федерального округа (8:1). По итогам командной борьбы места распределились следующим образом: "золото" - Уральский федеральный округ, "серебро" - Южный федеральный округ, "бронза" - Приволжский федеральный округ и "бронза" - Санкт-Петербург.

Сейчас юные тюменские дзюдоисты готовятся к первенству Уральского федерального округа среди юношей и девушек до 18 лет. Состязания пройдут на татами Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" 7 и 8 октября.

Начало поединков назначено на 10 часов. Посоревноваться за звание сильнейших и путевки на первенство России предстоит более 400 спортсменам из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Сборную Тюменской области представят около 100 дзюдоистов 2007-2009 годов рождения из Ишима, Тобольска и Тюмени, Ишимского, Нижнетавдинского и Тюменского районов. Среди них бронзовый призер первенства России – Айшат Алиева (до 63 кг), победители и призеры первенства Урала 2022 года – Магомед Бийтемиров (до 55 кг), Богдан Фомичев (до 90 кг), Александра Пономарева (до 48 кг) и Луиза Набиева (до 44 кг).

Следить за проведением состязаний можно на Youtube-канале "ЦПСР "Тюмень-дзюдо". Возрастное ограничение: 16+.