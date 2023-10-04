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Тюменец пытался перекинуть в следственный изолятор 11 мобильников

Происшествия, 17:21 04 октября 2023

УФСИН по Тюменской области | Фото: УФСИН по Тюменской области

11 мобильных телефонов пытался перекинуть на территорию следственного изолятора в Тюмени 28-летний местный житель, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

Сотрудники УФСИН задержали мужчину при попытке перебросить в учреждение три свертка, кроме телефонов в них находились 15 сим-карт, блоки зарядных устройств, usb-кабели, аккумуляторы и наушники.

Все запрещенные предметы были упакованы в полиэтилен и обмотаны скотчем. Задержанного передали полиции, на него составлен протокол.

УФСИН по Тюменской области | Фото: УФСИН по Тюменской области

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# мобильные телефоны , СИЗО , УФСИН по Тюменской области

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