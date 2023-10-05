Педагог в России – больше, чем просто учитель, уверен общественник

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Современный педагог - это специалист, который совмещает в себе не только знания предмета и методики преподавания, но и знания психологии детей, принципов воспитания. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский.

"Школа - это не только про образование, - подчеркнул он, выступая в День учителя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Все необходимые знания можно получить гораздо быстрее – пять лет и вся школьная программа пройдена. Суть школы заключается в том, что ребенок получает навыки общения со сверстниками и взрослыми, находит для себя то направление, которое ему интересно, пробует, ошибается, чтобы потом сформировать свои интересы и цели на будущее. На моей памяти были хорошие предметники, которым при этом тяжело давалось общение с детьми. Это трудно для обеих сторон: педагога и обучающихся. Нет должного контакта, нет доверительных отношений, а без этого невозможно заинтересовать своим предметом. Зато были и учителя, которые своим внутренним огнем могли увлечь детей. Можно не стать великим математиком, но полюбить этот предмет благодаря учителю".

5 октября в России — День учителя. 2023 год указом президента объявлен Годом педагога и наставника, что подчеркивает внимание государства к людям этой профессии.

Начиная с первого дня второго осеннего месяца, во всех регионах страны проходит Большая учительская неделя, которая завершится 9 октября. Мероприятия охватывают все регионы страны. Большая учительская неделя завершится Всероссийской акцией "День с педагогом и наставником".