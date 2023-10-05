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Тюменский писатель Евгений Борисов представит книги из серии "Хроники разбитого мира"

Общество, 17:00 05 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Книги из серии "Хроники разбитого мира" представит писатель Евгений Борисов в детской библиотеке им. К.Я Лагунова (ул. Орджоникидзе, 59) в Тюмени 6 октября. Начало – в 10 часов, сообщает учреждение культуры.

Печатный "Роби и тайна фриджетов" и электронный "Путь в Асхиг" станут достоянием школьников среднего звена. Это фантастические романы, поднимающие такие социальные темы как взаимодействие детства и технологий, семья, дружба, самоидентификация, неоднозначность добра и зла, а также ответственность. Главный герой – 13-летний мальчик Роби, который вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти семью и изучить мир вокруг.

Роби очень близок по духу своему создателю Евгению Борисову. Через него автор выражает свои мысли, идеи и проблемы сознания. Кроме презентации книг Евгений расскажет ребятам о создании настольной игры по мотивам вселенной и комплекте по робототехнике "Роби". Это отечественный проект, направленный на обучение школьников робототехнике путем совмещения игры в конструктор и изучения навыков машиностроения. Умение программировать при этом не требуется.

На встрече писатель объявит о конкурсе для юных контент-мейкеров. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# книги , литература

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