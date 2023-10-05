Тюменцам рассказали, как проверить точность счетчика воды

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверить точность счетчика можно и в домашних условиях . По словам коммерческого директора "Росводоканал Тюмень" Екатерины Шарковой, этот метод будет полезен, когда до поверки прибора учета еще несколько лет.

"В трехлитровую банку нужно налить воды. До этого записать показания счетчика, а после сравнить, три литра ли он посчитал. Это последняя цифра на табло счетчика. Если на приборе отмерено три литра, а банка еще не набралась или наоборот, тогда нужно вызывать поверщика или менять прибор", - пояснила руководитель.

В случае, когда срок поверки пропущен, то собственник не сможет передать показания – в личном кабинете он увидит предупреждение.

"Три месяца он будет платить по среднему объему. Это время дается, чтобы найти поверочную организацию. После этого прибор учета считается вышедшим из строя, он аннулируется и расчет пойдет по нормативу с повышающим коэффициентом", - объяснила условия Екатерина Шаркова.

Также она уточнила, что проводить поверку, измерение точности прибора учета, могут только аккредитованные организации. Их перечень размещен на сайте Росаккредитации. Найти организацию можно через ИНН или полное название. Если такая там не зарегистрирована, то стоит найти другую компанию.

Отметим, что регионе больше всего приборов учета установили собственники многоквартирных и частных домов в Тюменском районе. Домовладельцы, которые это еще не сделали, оплачивают ресурс по нормативу, в отдельных случаях с повышающим коэффициентом.

Оксана Корнеенкова