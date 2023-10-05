Более 90 % многоквартирников Тюменского района оснащены счетчиками воды

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 90 % многоквартирных домов Тюменского района оснащены приборами учета воды. Это на 12 % больше, чем в областном центре. Такое же соотношение обеспеченности счетчиками сохраняется и в частном секторе.

Об этом рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова в эфире Центра управления регионом во Вконтакте 5 октября.

"Такая разница возникает из-за того, что в своих домах люди могут использовать для бытовых нужд те же осадки. Поставить бочку, дождь наполнит ее водой. Счетчик учтет только фактически потребленную воду. Если прибора учета нет в частном секторе, то придется оплачивать по нормативу тот же полив. По закону он считается так: площадь всего домовладения за вычетом площади зарегистрированных построек – дом и гараж", - сказала руководитель.

При этом она уточнила, что нормы рассчитаны давно по системе аналогов. Изучалось потребление воды в домах с приборами учета. Специалисты измеряли потребление воды, выводили норматив. Если начисление идет по нему, то повлиять на него потребитель не может. Обратная ситуация со счетчиками. Видя показания, можно понять, на что больше уходит воды и сократить траты.

"Это выбор каждого – платить по факту или по установленным когда-то нормам. Но нужно учитывать, что есть повышающий коэффициент, который применяется в том жилье, где не установлены приборы учета. В обычном многоквартирном доме на семью в благоустроенной квартире определено 8,5 кубических метров горячей и холодной воды по норме. К этому начисляется коэффициент 1,5", - пояснила Екатерина Шаркова.

По ее словам, он применяется как в частных домах, так и в многоквартирных. По сути, он должен стимулировать собственников оборудовать жилье счетчиками.

Оксана Корнеенкова