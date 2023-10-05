Поставщика из Башкирии включили в реестр недобросовестных за некачественную одежду для скорой помощи Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Предпринимателя из Башкирии включили в реестр недобросовестных поставщиков за некачественную одежду для станции скорой помощи Тюмени. Заказчик требовал от продавца, чтобы спецодежда и средства индивидуальной защиты соответствовали описанию объекта закупки. Но предприниматель игнорировала требования, сообщает управление ФАС Росси по Тюменской области.

"Индивидуальный предприниматель, несмотря на неоднократные претензии заказчика требуемый товар так и не поставила. Образцы спецодежды не согласованы с заказчиком", - уточнили в ведомстве.

После того, как станция скорой помощи решила отказаться от исполнения контракта, она уведомила антимонопольный орган. В Тюменском УФАС поддержали заказчика. Но предприниматель пыталась оспорить это решение. В апелляционном суде посчитали, что региональное ведомство правомерно включило предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.